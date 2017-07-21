На турбазе в Закарпатье погиб ребенок из Киевской области

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. На базе отдыха в поселке Лушморы Перечинского района Закарпатской области погиб 12-летний мальчик, который приехал отдыхать в Киевской области.

По факту гибели ребенка начато уголовное производство.

"Накануне на службу "102" поступило сообщение от врача "скорой помощи", которым констатирована смерть несовершеннолетнего в с. Лумшоры Перечинского района. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что погибший — 12-летний житель Белой Церкови Киевской области. Мальчик приехал в Закарпатье в составе туристической группы в составе 27 детей и 3 воспитателей", — сообщает подробности трагедии издание "Закарпатский корреспондент".

Свидетели происшествия объяснили правоохранителям, что в суматохе не сразу увидели, что потерпевший нуждается в помощи. Ко времени приезда медиков ребенок умер. Сотрудники Перечинского отделения полиции изучают обстоятельства и причины смерти мальчика. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 п. 2 ст. 115 УК.

Ранее сообщалось, что в лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы.