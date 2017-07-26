В одном из лагерей Львовской области массово отравились дети

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в детском лагере во Львовской области, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

"26 июля в 00:47 от диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение, что в 21:05 25 июля из лагеря "Белый орел", который расположен в с. Фийна — Майдан Жовковского района во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них 9 детей", — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших: 6 человек (дети) — легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Перечень лиц уточняется.

Причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.