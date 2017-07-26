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    В одном из лагерей Львовской области массово отравились дети

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    Одиннадцать человек, из которых девять детей, отравились в лагере "Белый орел", который расположен в с. Фийна - Майдан Жовковского района Львовской области.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в детском лагере во Львовской области, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

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    "26 июля в 00:47 от диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение, что в 21:05 25 июля из лагеря "Белый орел", который расположен в с. Фийна — Майдан Жовковского района во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них 9 детей", — говорится в сообщении.

    Состояние пострадавших: 6 человек (дети) — легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Перечень лиц уточняется.
    Причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.

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