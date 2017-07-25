В Закарпатской области дети отравились мороженым

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В городе Виноградов Закарпатской области пятеро детей отравились мороженым.

Пострадавшим детям от 10 месяцев и до 17 лет.

Дети почувствовали недомогание в понедельник вечером.

Как рассказала "Голосу Карпат" заместитель главврача по вопросам материнства и детства Ольга Довжанчук, детей привезли в больницу посреди ночи. Они находятся в состоянии средней тяжести. С начала лета это первый случай группового отравления детей.

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Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.