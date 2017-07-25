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    Общество

    В Закарпатской области дети отравились мороженым

    Тема:

    Смертельно опасная еда. Кто ответит? (53)

    (обновлено: )12101
    В медицинском учреждении сообщили, что родители привезли отравившихся детей в больницу посреди ночи. Маленькие пациенты находятся в состоянии средней тяжести.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В городе Виноградов Закарпатской области пятеро детей отравились мороженым.

    Столовая в детском оздоровительном санаторий Лазурный
    фото из открытых источников
    Пока гром не грянет... Массовое отравление детей в Бердянске

    Пострадавшим детям от 10 месяцев и до 17 лет.

    Дети почувствовали недомогание в понедельник вечером.

    Как рассказала "Голосу Карпат" заместитель главврача по вопросам материнства и детства Ольга Довжанчук, детей привезли в больницу посреди ночи. Они находятся в состоянии средней тяжести. С начала лета это первый случай группового отравления детей.

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    Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.

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