В карпатском санатории отравились 11 немцев и поляков

фото из открытых источников Пока гром не грянет... Массовое отравление детей в Бердянске Тринадцать человек, в том числе 11 иностранцев, которые отдыхали в санатории в Карпатах, попали в больницу с пищевым отравлением, сообщило во вторник управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"Около 04.00 в Верховинскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления поступили 13 человек, из них пять человек — жители Республики Германия, шесть человек — жители Республики Польша и два украинца, которые отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат"… Состояние пострадавших средней тяжести", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что всего в оздоровительном заведении находились около 80 человек. Причина отравления людей устанавливается.

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Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.