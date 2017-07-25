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    В карпатском санатории отравились 11 немцев и поляков

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    Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области (156)

    (обновлено: )19940
    В Верховинскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления поступили 13 человек, из них пять человек - жители Республики Германия, шесть человек - жители Республики Польша и два украинца.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    Столовая в детском оздоровительном санаторий Лазурный
    фото из открытых источников
    Пока гром не грянет... Массовое отравление детей в Бердянске
    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Тринадцать человек, в том числе 11 иностранцев, которые отдыхали в санатории в Карпатах, попали в больницу с пищевым отравлением, сообщило во вторник управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

    "Около 04.00 в Верховинскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления поступили 13 человек, из них пять человек — жители Республики Германия, шесть человек — жители Республики Польша и два украинца, которые отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат"… Состояние пострадавших средней тяжести", — говорится в сообщении.

    В управлении отметили, что всего в оздоровительном заведении находились около 80 человек. Причина отравления людей устанавливается.

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    Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.

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