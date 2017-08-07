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    В Славянске двое детей отравились алкоголем

    (обновлено: )7810
    Согласно информации славянских СМИ, медики сообщили в полицию об алкогольной интоксикации у двух двенадцатилетних девочек. Владельца торговой точки, где дети смогли купить алкоголь, оштрафуют.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Две двенадцатилетние девочки отравились алкоголем в Славянске Донецкой области, сообщают местные СМИ.

    Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария Колесник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Полицейские установили, что дети употребили слабоалкогольные напитки, которые купили в одном из торговых заведений. Девочкам оказана медицинская помощь", — пишет slavinfo.dn.ua.

    Сообщение об алкогольной интоксикации у детей поступило в полицию от медиков.

    Также сообщается, что на реализатора магазина, которая продала детям алкопродукцию, будет составлен административный протокол, а владельца торговой точки оштрафуют на 6000 гривен.

    Подробности инцидента выясняются.

    Напомним, в минувшем году в Украине произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого скончались более 70 человек.

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