В Славянске двое детей отравились алкоголем

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Две двенадцатилетние девочки отравились алкоголем в Славянске Донецкой области, сообщают местные СМИ.

"Полицейские установили, что дети употребили слабоалкогольные напитки, которые купили в одном из торговых заведений. Девочкам оказана медицинская помощь", — пишет slavinfo.dn.ua.

Сообщение об алкогольной интоксикации у детей поступило в полицию от медиков.

Также сообщается, что на реализатора магазина, которая продала детям алкопродукцию, будет составлен административный протокол, а владельца торговой точки оштрафуют на 6000 гривен.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в минувшем году в Украине произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в результате которого скончались более 70 человек.