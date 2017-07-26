Как обыски в "Укрспирте" отразятся на рынке алкоголя. Мнение эксперта

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

ГФС отчиталась о массовых обысках на госпредприятии "Укрспирт", которое объединяет более 40 заводов спиртовой отрасли. В операции приняло участие около 400 силовиков.

"По результатам принятых мер работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97,9 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн". – говорится в сообщении ГФС.

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Обыски на предприятиях "Укрспирта" не отобразятся на рынке алкогольной продукции, однако могут отобразится на должностных лицах, которые контролируют нелегальный разлив спирта, считает руководитель аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник.

"Предприятия какие объемы отгружали, такие будут отгружать и дальше. Если кто то хочет на этом сыграть, то это будут исключительно инсинуации.



Я думаю, что здесь речь идет о денежных потоках, поскольку теневой сектор он напрямую связан с руководством предприятий. Ни для кого не является секретом, что до 50% производства производится в ночную смену, который потом реализуется налево. Если эта схема будет закрыта и если это будет доказано судебными инстанциями и будет эффективный контроль (а не просто заменены некоторые лица) то, конечно, произойдет некоторая легализация рынка.



censor.net.ua Массовые обыски на спиртзаводах Украины

Сейчас все нормальные чистые производители говорят, что до 50% алкогольного рынка находится в тени", — заявила Колесник в комментарии РИА Новости Украина.

По ее словам, эту отрасль нужно было приватизировать еще 10 лет назад.

"Чем меньше таких предприятий будет в государственной собственности, тем больше будет прозрачности. А так, если там руководит чиновник, которого поставили, там как раз идут потоки, на которых он может заработать", – заявила Колесник.

Эксперт считает, что Украине следует ориентироваться на Европу, где спиртовая отрасль находится в частных руках, соответственно, нет коррупционных злоупотреблений.

В Европе спиртовая отрасль находится в государственной монополии только в Украине и в Беларуси.