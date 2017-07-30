наверх
30.07.201701:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Членов упавшего в Африке украинского Ан-74 проверят на алкоголь и наркотик

    Тема:

    Крушение украинского грузового самолета в Африке (5)

    (обновлено: )34
    Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что четверо из шести членов экипажа получили легкие телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи.
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Юрий Лавренюк/Facebook

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Всех членов экипажа грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, потерпевшего крушение на острове Сан-Томе в Центральной Африке, проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Юрий Лавренюк/Facebook
    Появились первые фото с места крушения Ан-74 в Африке

    По его данным, четверо из шести членов экипажа получили легкие телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи. Местные органы полиции сообщили, что дополнительного лечения пострадавшим не потребуется.

    Смотрите также: Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле

    "Травм, которые могут угрожать жизни и здоровью у членов экипажа нет. Сейчас их состояние удовлетворительное. После взятия проб на алко- и наркосодержащие вещества члены экипажа вернутся в отель. Далее будет решаться вопрос о доставке их в Украину", — рассказал Лавренюк "Громадському радио". 

    Он уточнил, что в настоящее время решается вопрос об отправке на место происшествия представителей украинского Бюро авиационных расследований для установления более детальных обстоятельств падения самолета.

    Напомним, в субботу, 29 июля, при взлете с острова Сан-Томе потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air; обошлось без жертв. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев