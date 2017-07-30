Членов упавшего в Африке украинского Ан-74 проверят на алкоголь и наркотик

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Всех членов экипажа грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, потерпевшего крушение на острове Сан-Томе в Центральной Африке, проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его данным, четверо из шести членов экипажа получили легкие телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи. Местные органы полиции сообщили, что дополнительного лечения пострадавшим не потребуется.

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"Травм, которые могут угрожать жизни и здоровью у членов экипажа нет. Сейчас их состояние удовлетворительное. После взятия проб на алко- и наркосодержащие вещества члены экипажа вернутся в отель. Далее будет решаться вопрос о доставке их в Украину", — рассказал Лавренюк "Громадському радио".

Он уточнил, что в настоящее время решается вопрос об отправке на место происшествия представителей украинского Бюро авиационных расследований для установления более детальных обстоятельств падения самолета.

Напомним, в субботу, 29 июля, при взлете с острова Сан-Томе потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air; обошлось без жертв.