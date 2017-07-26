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    Культура

    Создатель "Симпсонов" снимет мультфильм о принцессе-алкоголичке

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    Зритель сможет наблюдать за злоключениями принцессы, ее друга-эльфа Эльфо и личного демона Люци в средневековом королевстве. Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно выйдут десять серий.
    Мэтт Грейнинг
    Из открытых источников

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Страдающая от алкоголизма принцесса станет главной героиней мультфильма для взрослых Disenchantment ("Разочарование"), создателем которого выступит продюсер и сценарист популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг.

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    Как пишет портал Coming Soon, специализирующийся на новостях о новинках кино и видеоигр, зритель сможет наблюдать за злоключениями принцессы, ее друга-эльфа Эльфо и личного демона Люци в средневековом королевстве. На их пути встретятся огры, тролли и дураки.

    "Мультфильм о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как продолжать смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что тебе говорят старшие и волшебники", — сказал Грейнинг.

    Премьера состоится на Netflix в 2018 году, одновременно выйдут десять серий.

    Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал "Симпсоны" был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для американской телекомпании Fox. Впервые "Симпсоны" вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших "Шоу Трейси Ульман" (The Tracey Ullman Show).

    Напомним, ранее вышел первый тизер анимационного мультфильма "Мавка. Лесная песня".

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