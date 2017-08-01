В Харьковской области зафиксирован новый случай смерти от алкоголя

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В поселке Песочин Харьковского района Харьковской области после употребления алкогольных напитков отравились трое мужчин, один из них скончался, сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На данный момент в сознание пришел 32-летний потерпевший. Состояние его здоровья медики оценивают, как стабильно тяжелое.

"Вчера в 11:26 в дежурную часть Люботинского отделения полиции поступило сообщение о том, что из поселка Песочин в 17 больницу города Харькова госпитализированы 32- и 51-летний местные жители в неконтактном состоянии. Также в тот день по адресу было обнаружено тело 34-летнего жителя поселка Песочин", — говорится в сообщении.

Со слов жены умершего полицейские выяснили, что ее муж нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

"На данный момент правоохранителями проведен обыск в магазине, где предположительно потерпевшие приобрели спиртные напитки, изъято 5 ящиков водки. Назначенны необходимые экспертизы", — сообщили в полиции.

Как уточняет издание NewsRoom со ссылкой на силовиков, в ходе досудебного расследования правоохранители изъяли из магазина пять ящиков водки "Краля", а также от четырех до семи бутылок "Prime", "Medoff" и коньяка "Потемкин". По факту смерти одного из мужчин открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, в октябре минувшего года было зарегистрировано 88 случаев отравлений в результате употребления суррогатного алкоголя, из них 42 — летальные. Отравления алкоголем стали причиной гибели 23 человек в шести районах Харьковской области и Харькове. В Донецкой области из-за распития суррогатного алкоголя погибли пять человек, еще один попал в реанимацию. В Луганской области от отравления погибли двое. Правоохранители задержали четверых подозреваемых в изготовлении суррогата.