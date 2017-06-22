Массовое отравление алкоголем произошло в Подмосковье, есть жертвы

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Восемь человек были госпитализированы после отравления некачественным алкоголем в Сергиевом Посаде в Подмосковье, одна женщина после госпитализации погибла, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
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"Восемь человек были госпитализированы в больницу предположительно в результате отравления некачественным алкоголем. Одна женщина в числе госпитализированных погибла", — сказал дежурный офицер в комментарии РИА Новости.
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Напомним, массовое отравление людей косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт, произошло в декабре прошлого года в Иркутской области. От отравлений метанолом, по уточненным данным, тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.