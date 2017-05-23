Борьба с алкоголизмом в ВСУ: эффективнее всего денежные штрафы – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Командиров воинских подразделений обязали создать в коллективе "атмосферу нетерпимости к пьянству". Согласно приказу Минобороны командирам также нужно считать профилактику пьянства одной из основных.

Военные и трудовые коллективы обязаны "рассматривать каждый случай нарушения воинской дисциплины или общественного порядка пьяным военным на общем собрании". За пьянство также лишат премий. А всех, кто вступает в ряды армии, обяжут писать в характеристике свое отношение к алкоголю.

Инициативу Минобороны о профилактике пьянства в армии прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы советник замминистра обороны, основатель волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова.

Почему возникла такая необходимость? Пьянство в ВСУ достигло критической точки?

– Нет, я думаю, что как раз пьянство критическую точку давно уже перешло и уже как раз больше стабилизировалось.

Я на данный момент нахожусь на передовой, в зоне АТО, и как раз имела несколько разговоров с несколькими командирами подразделений, спрашивала. Действительно, я интересуюсь постоянно и мониторю этот вопрос, о том, как же сейчас обстоит ситуация.

Естественно, ребята, которые впервые приходят на контракт, которые только-только свежие, где-то возможно играет страх, где-то возможно в то же время играет и безделье, когда это бригады, которые не стоят или не постоянно задействованы в каких-то горячих точках, а стоят там на ППД, тогда случаи пьянства есть. Безусловно. Но сначала они получают первый штраф, второй штраф, понимают, что от из зарплаты остается совсем ничего, и в принципе случаи пьянства сводятся к единичным, я бы сказала, скорее к хроническим случаям.

Возможно, те, которые и будут рассматриваться на собраниях. Хотя рассмотрение на собрании тоже звучит немножко по-старому, скажем так, мне это напоминает какие-то пионерские собрания.

Тогда почему именно пьянство сделали приоритетом среди правонарушений?

– Сделали приоритет на профилактике пьянства, скорее вот так вот правильно сделать акцент на этом. И в данном случае это работа замполитов бригады, те которые бригады, замполитов батальонов, те которые, как по мне, не всегда выполняют функцию, на данный момент, мне кажется, чаще всего замполиты выполняют функцию из разряда пресс-службы по связи с общественностью, решая какие-то гуманитарные вопросы.

Как по мне, замполиты должны нести немного большую нагрузку и, к сожалению, то что я ездила по фронту, я не буду сейчас обобщать все бригады, но есть и бригады, и батальоны, где замполиты вообще не владеют ситуацией по линии фронта, какие у них бойцы.

Я иногда могу провести экскурсию и рассказать, какие у них есть бойцы, какие у них есть проблемы в подразделениях, намного больше, чем они знают о своем подразделении.

Если это направлено на хронических злоупотребляющих алкоголем бойцов, что они делают в ВСУ?

– Скорее собрания будут направлены на хронических, а работа замполитов будет направлена на предупреждение, чтобы молодежь, которая приходит на контракт, не считала, что нахождение в армии – это какая-то блажь, легкая работа.

Вы понимаете, что достаточно высокие сейчас зарплаты, особенно у ребят на передовой, хорошие зарплаты, и, к сожалению, действительно стоит отдать должное, что туда идут люди, которые не нашли себя в каких-то других профессиях, возможно. Это не исключается.

Есть люди, которые идут по призванию, которые готовы воевать и защищать нас с вами, а есть те, которые идут чтобы заработать денег. Скорее эта работа замполитов должна заключаться в этом.

Вы не разделяете восторг по поводу таких собраний?

– Я хотела бы побывать на одном таком собрании, чтобы понять, как оно будет выглядеть. Пока я такого не видела.

Если вы не знаете, замполиты значит тоже не знают. Канал News Box на Youtube Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

– Я думаю, у каждого свое видение замполита. На то они учились, они заканчивали вуз, учась на данную профессию. Возможно их учили вести какую-то профилактическую работу.

А что касается хронических, как мы говорим с вами, злоупотреблений алкоголем, то тут есть очень большой вопрос, первое – к военкоматам, второе – к гражданским врачам, которые, проводя осмотр, не выявляют данное заболевание. Это халатность, за которую надо наказывать очень жестко.

И возможно, я не знаю, как собрания, но выявление таких хронических случаев повлечет за собой и расследование. Я очень бы хотела, чтобы оно повлекло за собой расследование о том, кто же взял этого человека с хронической зависимостью от алкоголя на контракт.

А почему это не доводится до конца? Что такие люди делают в ВСУ? Почему их не убирают оттуда?

– Потому что было принято не обращать на это внимание, на данный момент, скажем так, приказ Степана Полторака развязал, по сути, руки, я думаю, там будут введены какие-то дисциплинарные взыскания с последующим увольнением из армии просто, вот и все.

Также обязаны привлекать родственников военного к мероприятиям морально-психологического обеспечения. Это что?

– Это то же самое, что в принципе уже существует. Если правильно работает замполит бригады, то он звонит и сообщает, что ваш муж, отец, на данный момент не выполняет долг, защищая родину и лишен он премии не из-за того, что у него злой или плохой командир, а из-за того что он систематически злоупотребляет алкоголем.

То есть, по сути, он ведет разъяснительную работу семье, о том что, алкоголик никогда в жизни не признается, или человек, который пару раз злоупотребил и виноват, он никогда не скажет о том, что виноват и мне зарплату сняли за то, что я напился.

А каким образом будет вестись эта работа с родственниками?

– Насколько я знаю, это работало в режиме звонков, просто общение с родственниками. Работало это так. И в данном случае, я думаю, замполит надеется на взаимодействие с родственниками в том плане, что они окажут какое-то влияние, когда там мама или жена может позвонить и провести профилактическую работу.

Хотя, как по мне, особого результата я не видела, чтобы это давало в действительности.

Относительно служебной характеристики, в которой должно быть отражено отношение к злоупотреблению спиртным напитком. Это что значит?

– Я думаю, скорее всего это будет типа психологического теста, где будет написано, грубо говоря, я употребляю один раз в неделю, два раза в неделю, могу себе позволить выпить три раза в неделю. До какой степени опьянения я могу доходить. Я подозреваю, что имелась в виду именно данная часть.

То есть, тест от психолога, это не со слов, скажем, подсудимого?

– Думаю, что будут заданы вопросы. Именно вопрос будет трактоваться таким образом. Насколько часто вы употребляете алкоголь? Человек должен будет ответить и из этого будут делаться выводы. Хотя объективно, мы с вами понимаем, что любой человек, даже который систематически употребляет, он соврет.

Наказание за пьянство. Вы упоминали штрафы. Можете озвучить цифры?

– Если из всей зарплаты, это буквально вчера, я не спрашивала, но вы знаете о том, что у нас идет от семи тысяч зарплата военнослужащего, простого солдата. И если у него на руках остается при всех штрафах 800 гривен, я думаю, что это существенные штрафы. Это при нескольких "залетах" было. Вот после того как у него несколько раз осталось на руках 800 гривен после залетов, он пить прекратил. Это со слов командира.

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