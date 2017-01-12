В Петербурге три человека скончались, отравившись суррогатным алкоголем

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Следственные органы РФ возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины в Санкт-Петербурге, которые отравились суррогатами алкоголя, сообщает ГСУСК РФ по городу.

По данным следствия, 9 и 10 января в бывшем жилом доме 10 по набережной реки Смоленки были обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые являются бездомными. Причиной смерти людей стало отравление суррогатами алкоголя.

"Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший неосторожности смерть более двух лиц)", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, как отмечают в ведомстве, находится на особом контроле у руководства. Следствием запланирован большой объем мероприятий, направленный на установление обстоятельств приобретения и употребления потерпевшими спиртсодержащей жидкости, назначен ряд экспертиз.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что двое мужчин и женщина в заброшенном доме на набережной Смоленки отравились стеклоочистителем.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в конце прошлого года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По официальным данным, жертвами "Боярышника" стали 77 человек.