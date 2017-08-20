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    Происшествия

    В Черновицкой области спасая ребенка утонули родители

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    По информации СМИ, отец переплыл на другой берег реки, а мать, дядя и ребенок остались на обратном. 9-летний мальчик решил поплавать недалеко от берега, зашел в воду, а через некоторое время попал на глубину и начал тонуть.
    Река Днестр
    Буковинская правда

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 18 августа, в Черновицкой области в селе Репужинцы во время отдыха на реке утонули мужчина и женщина, сообщает "Буковинская правда" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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    "Семья из 4-х человек отдыхала на берегу Днестра. Отец переплыл на другой берег реки, а мать, дядя и ребенок остались на обратном. 9-летний мальчик решил поплавать недалеко от берега, зашел в воду, а через некоторое время попал на глубину и начал тонуть. Мать с дядей бросились на помощь. Муж вынес мальчика на берег, одновременно с этим женщина потеряла равновесие на воде и начала тонуть", — говорится в сообщении.

    Мужчина поспешил на помощь, но спасти жизнь ей не смог, к тому же, сам попал в беду. Тела мужчины и женщины были подняты на берег местным населением.

    Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в местном пруду в одном из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили тела четырех человек.

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