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    Происшествия

    В водоеме Тернополя утонула девушка, ее парня еще ищут

    (обновлено: )206
    Сообщается, что молодые люди накануне отправились кататься на лодке. Тело девушки было найдено спасателями в четверг, поисками парня еще продолжают заниматься.
    На месте трагедии в Тернополе
    te.20minut.ua

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Тернополе молодые люди отправились кататься на лодке по водохранилищу и пропали, об их исчезновении сообщили обеспокоенные родители.

    Спасатели, происпектировав место, где, предположительно, катались молодые люди, обнаружили тело девушки примерно в 700 метрах от берега, возле так называемого пляжа "Поплавок".

    te.20minut.ua
    На месте трагедии в Тернополе

    О местонахождении парня пока что неизвестно.

    Вечером 2 августа девушка загрузила видео с водной прогулки в своем instagram, сообщает местное издание "20 минут".

    Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.

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