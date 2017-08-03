В водоеме Тернополя утонула девушка, ее парня еще ищут

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Тернополе молодые люди отправились кататься на лодке по водохранилищу и пропали, об их исчезновении сообщили обеспокоенные родители.

Спасатели, происпектировав место, где, предположительно, катались молодые люди, обнаружили тело девушки примерно в 700 метрах от берега, возле так называемого пляжа "Поплавок".

te.20minut.ua На месте трагедии в Тернополе

О местонахождении парня пока что неизвестно.

Вечером 2 августа девушка загрузила видео с водной прогулки в своем instagram, сообщает местное издание "20 минут".

Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.