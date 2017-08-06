наверх
06.08.201714:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мать ушла в гости: в Харьковской области в пруду утонула годовалая девочка

    (обновлено: )36
    Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала.
    Мать оставила в доме Харьковской области 1,5 годовалую малышку без присмотра
    Полиция Харькова

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Тело 1,5-летней девочки было обнаружено в пруду в селе Александровка Золочевского района.

    Более сотни мигрантов утонули в Средиземном море. Видео
    Канал Euronews на Youtube
    Более сотни мигрантов утонули в Средиземном море

    Так, 5 августа в 13:50 в отделения полиции поступило сообщение от жительницы с. Александровка Золочевского района о том, что на пруду утонул ребенок.

    Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе.

    Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с местными жителями вытащил из воды. Видимых признаков следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

    Следователями Золочевского ОП открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.

    Напомним,в Киеве выпала из окна 16-го этажа маленькая девочка трех лет. Как отмечается, Погибшая София и ее младший брат Павлик ночевали в соседней комнате с бабушкой. Утром, когда дети уже проснулись, женщина пошла на кухню готовить завтрак и оставила внуков играть. Окна в комнате были открыты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Лето. Архивное фото
    Украина: жара наступает