наверх
07.08.201713:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ГСЧС назвала "впечатляющее" число утонувших людей за неделю

    (обновлено: )92
    Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 685 человек, из которых 70 детей. При этом спасены 484 человека, в том числе 106 детей, сообщает в понедельник пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
    Водные спасатели
    ГСЧС

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан, что является "впечатляющим показателем", сообщает в понедельник пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Более сотни мигрантов утонули в Средиземном море. Видео
    Канал Euronews на Youtube
    Более сотни мигрантов утонули в Средиземном море

    Как отмечается, жара, которая на прошлой неделе держалась почти на всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, но и существенно повлияла на статистику погибших на воде.

    "Опять фиксируем впечатляющий показатель: 99 граждан погибли на водных объектах страны. Обычно, отдых у воды — не лучший способ охладиться, когда за окном прогнозируют более 35 градусов. Однако, если пренебрегать элементарными правилами безопасности и запретами, досуг может завершиться настоящей трагедией. Так какой еще повод нужен для людей, чтобы прислушаться к предостережениям спасателей, когда речь идет о десятках утонувших в сутки?" — говорится в сообщении.

    Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 685 человек, из которых 70 детей. При этом спасены 484 человека, в том числе 106 детей.

    В ГСЧС напомнили, что 6 августа в Харьковской области местные жители нашли и вытащили из местного пруда вблизи с. Александровка Золочевского района тело 1,5-летней девочки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    На Днепропетровщине оперативники задержали мужчину, который полгода прятал тело бывшей сожительницы в шкафу
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого