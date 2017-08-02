В Запорожской области утонул отдыхающий

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Приморском Посаде Приазовского района Запорожской области обнаружено тело мужчины.

На место происшествия прибыли спасатели, которые достали труп 44-летнего мужчины. Он приехал отдыхать на море из Мелитополя, сообщает gazeta.zp.ua.

Смотрите также фотоленту: Четвероногие разведчики: собаки Нацгвардии показали мастерство

Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.