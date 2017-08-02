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    Происшествия

    В Запорожской области утонул отдыхающий

    (обновлено: )37
    Сообщается, что утонувший 44-летний мужчина приехал отдыхать в город Приморский Посад Запорожской области из Мелитополя.
    Спасатели
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Приморском Посаде Приазовского района Запорожской области обнаружено тело мужчины.

    На место происшествия прибыли спасатели, которые достали труп 44-летнего мужчины. Он приехал отдыхать на море из Мелитополя, сообщает gazeta.zp.ua.

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    Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.

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