В Одесской области во время прогулки на лодке утонули три девушки

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В селе Перелеты Балтского района Одесской области во время утренней прогулки на лодке утонули три девушки, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 июля в 03:30 в Службу спасения от дежурного поступило сообщение о том, что во время прогулки на моторной лодке, на борту которой находились он сам и четыре девушки 16, 17, 18 и 23-х лет, лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, а три девушки утонули. Поисками девушек занимаются подразделения ГСЧС, водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и местное население", — сообщает подробности ГСЧС.

dsns.gov.ua На месте трагедии в Одесской области

dsns.gov.ua На месте трагедии в Одесской области

На месте работают психолог ГУ ГСЧС в Одесской области и следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.

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