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    Происшествия

    Под Николаевом утонули 6-летний мальчик и его дедушка

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    Спасатели обследовали акваторию и береговую зону указанного места. Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в тот же день в 15 метрах от берега в реке Южный Буг. Тело ребенка спасатели обнаружили утром 2 июля.
    Под Николаевом утонули 6-летний мальчик и его дедушка
    ГСЧС

    КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. В реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области 1 июля в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение об исчезновении мужчины и ребенка, которые отдыхали на пляже в микрорайоне Варваровка.

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    Спасатели обследовали акваторию и береговую зону указанного места. Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в тот же день в 15 метрах от берега в реке Южный Буг. Тело ребенка спасатели обнаружили утром 2 июля.

    ГСЧС
    Под Николаевом утонули 6-летний мальчик и его дедушка

    Мужчина утонул в канализационном колодце, спасая упавшую туда дочь, в с. Ивановка Николаевской области. На крик девочки из дома выбежал 25-летний отец, после чего залез в колодец и вытолкнул дочь, однако сам выбраться не смог. Спасатели извлекли из канализационного колодца тело утонувшего молодого человека. По данным СМИ, у молодого мужчины в этот день был день рождения.

    ГСЧС
    Под Николаевом утонули 6-летний мальчик и его дедушка

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