В Тернопольской области в Днестре утонули подросток с учителем

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Четырнадцатилетний школьник и его учитель утонули в Днестре в Тернопольской области во время туристического похода, сообщают СМИ.
Как сообщает ТСН, пластуны в турпоходе остановились на берегу реки для короткого отдыха, один из подростков забрался на камень и хотел помыть ноги, однако не удержал равновесия, поскользнулся и рухнул в воду.
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"Его сразу подхватило стремительное течение, а потом еще и затянуло в водоворот", — сообщает ТСН.
Подростка бросились спасать один из друзей и наставник, однако школьнику и учителю выбраться из воды не удалось.
Ранее сообщалось, что две школьницы утонули, упав с тарзанки в Киевской области.