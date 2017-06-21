наверх
21.06.201709:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Тернопольской области в Днестре утонули подросток с учителем

    (обновлено: )98
    По данным СМИ, пластуны в турпоходе остановились на берегу Днестра для короткого отдыха, один из подростков забрался на камень и хотел помыть ноги, однако не удержал равновесия, поскользнулся и рухнул в воду.
    Река Днестр
    RIA News Н. Козловский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Четырнадцатилетний школьник и его учитель утонули в Днестре в Тернопольской области во время туристического похода, сообщают СМИ.

    Как сообщает ТСН, пластуны в турпоходе остановились на берегу реки для короткого отдыха, один из подростков забрался на камень и хотел помыть ноги, однако не удержал равновесия, поскользнулся и рухнул в воду.

    Читайте также: Двое детей утонули в Днепропетровской области

    "Его сразу подхватило стремительное течение, а потом еще и затянуло в водоворот", — сообщает ТСН.

    Подростка бросились спасать один из друзей и наставник, однако школьнику и учителю выбраться из воды не удалось.

    Ранее сообщалось, что две школьницы утонули, упав с тарзанки в Киевской области.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Визит президента Украины П. Порошенко в США
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Вадим Новинский
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ