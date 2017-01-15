Происшествия
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Двое подростков утонули в пожарном водоеме на Волыни

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Согласно информации, двое братьев 2002 и 2006 года рождения играли у водоема, на территории местной фермы. Тела детей из ямы с водой достали спасатели, прибывшие на место инцидента.
Скорая помощь в Украине. Архивное фото
Аutoclimat.com.ua

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В селе Мартыновка Волынской области в водоеме утонули двое детей из одной семьи. Трагедия произошла 14 января, передает УНИАН со ссылкой на ГСЧС в Волынской области.

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Отмечается, что двое братьев 2002 и 2006 года рождения, вероятно, играли у водоема, на территории местной фермы. Их обнаружили местные жители.

Тела детей из ямы с водой достали спасатели, прибывшие на место инцидента. В свою очередь, по информации местных СМИ, речь идет о пожарном водоеме, который расположен на территории фермы. Она, в частности, принадлежит местному предпринимателю. Также сообщается, что один из братьев пытался спасти другого, который упал в водоем. Как следствие, оба погибли.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на на 22 км трассы Чугуев — Меловое (Харьковская область) с проезжей части погибли шесть человек, двое из которых — пятилетние дети.

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