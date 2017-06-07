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    Двое детей утонули в Днепропетровской области

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    На месте трагедии в Днепропетровской области
    Пресс-служьа ГСЧС в Днепровской области

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области во время купания утонули двое детей. Трагедия произошла 6 июня в Новомосковском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

    По информации спасателей, погибли двое ребят: ученик 7-го класса СОШ № 1 города Перещепино и парень 2006 года рождения, который учился в УВК "Родина", расположенного в селе Малокозырщина.

    Событие произошло в несанкционированном месте для отдыха на воде, вблизи города Перещепино. Тела погибших спасатели обнаружили в семи метрах от берега на глубине примерно четыре метра. 

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