Двое детей утонули в Днепропетровской области

Пресс-служьа ГСЧС в Днепровской области

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области во время купания утонули двое детей. Трагедия произошла 6 июня в Новомосковском районе, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

По информации спасателей, погибли двое ребят: ученик 7-го класса СОШ № 1 города Перещепино и парень 2006 года рождения, который учился в УВК "Родина", расположенного в селе Малокозырщина.

Событие произошло в несанкционированном месте для отдыха на воде, вблизи города Перещепино. Тела погибших спасатели обнаружили в семи метрах от берега на глубине примерно четыре метра.