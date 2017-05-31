В Харькове 2-х летний мальчик утонул в бассейне

Пресс-служба Харьковской области

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Харькове 30 мая в развлекательном центре двухлетний мальчик утонул в бассейне, сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области.

Ребенок упал в бассейн, врачам "скорой" не удалось его спасти.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.115 (убийство), ч. 2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 1 ст.166 (злостное невыполнение обязанности "связей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в аквапарке столичного ТРЦ "Дрим Таун" утонул четырехлетний ребенок.