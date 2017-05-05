В харьковском гидропарке утонул студент-иностранец

ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Студент из Индии утонул в харьковском гидропарке, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

"Четвертого мая около 19:00 в Киевский отдел полиции поступил вызов о том, что на Журавлевском пляже утонул человек. Было установлено, что погибшим является студент 1-го курса одного из харьковских вузов, 19-летний гражданин Индии, который с однокурсниками пришел на пляж купаться", — говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, молодой человек учился в Национальном аэрокосмическом университете.

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