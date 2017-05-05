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    В харьковском гидропарке утонул студент-иностранец

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    Согласно информации полиции, погибшим является студент 1-го курса одного из харьковских вузов, 19-летний гражданин Индии, который с однокурсниками пришел на пляж купаться.
    В харьковском гидропарке утонул студент-иностранец
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Студент из Индии утонул в харьковском гидропарке, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

    "Четвертого мая около 19:00 в Киевский отдел полиции поступил вызов о том, что на Журавлевском пляже утонул человек. Было установлено, что погибшим является студент 1-го курса одного из харьковских вузов, 19-летний гражданин Индии, который с однокурсниками пришел на пляж купаться", — говорится в сообщении.

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    В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    По данным СМИ, молодой человек учился в Национальном аэрокосмическом университете.

    Ранее сообщалось, что во Львове погиб иностранец, выбросившись с пятого этажа.

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