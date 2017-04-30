Из Мариуполя: "Азов" выступил против темнокожих футболистов. Как это было

РИА Новости Украина

В Мариуполе в воскресенье, 23 апреля, разгорелся межнациональный скандал: люди в камуфляже и с дубинками прогнали темнокожих студентов с футбольного поля. Об этом 0629 рассказал свидетель инцидента мариуполец Сергей.

Сергей рассказал, что в воскресенье в 11 часов утра он с друзьями играл в футбол на стадионе около базы полка "Азов". С ними вместе играли 8 темнокожих. Около 12:00 произошел конфликтный инцидент. Сергей рассказывает, что из ворот базы полка "Азов" вышли около десяти человек, некоторые были одеты в камуфляж, в руках некоторых были телескопические дубинки.

"Они обратились к нам, русскоговорящим, сказали: "Если они (афроамериканцы) сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще", — рассказал мужчина.

Темнокожие побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними и стали снимать на телефон. Иностранцы выбежали с территории футбольного поля. Сергей говорит, что люди в камуфляже пытались догонять их и за пределами спортплощадки. Темнокожим студентам якобы не удалось забрать свои вещи, и они были вынуждены ходить в футбольной форме по городу.

Сергей говорит, что знает о том, что якобы один из иностранных студентов обращался в Левобережное отделение полиции.

"Азовцы" поступили крайне некрасиво. Сказали уйти — они бы ушли. А так — это просто расизм какой-то", — рассказал 0629 Сергей.

В то же время парни почему-то не вызвали полицию на место конфликта.

В пресс-службе полка отрицают участие военнослужащих "Азова" в этом конфликте.

"Наших бойцов там не было", — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Национальной полиции Мариуполя сказали, что иностранные студенты не обращались, и сведений об этом происшествии нет.

Позднее один из африканцев, темнокожий студент, рассказал подробности конфликта с бойцами полка "Азов" – как они бегали за ним по Мариуполю. Пострадавшего зовут Мохаммед Конди.

Мохаммеду Конди 30 лет. Он родился в Гвинее, но 8 лет уже проживает в Мариуполе и практически выучил русский язык. Он студент заочного отделения МГУ (менеджмент), ранее учился в ПГТУ, но работает на заводе машинистом конвейера. Его хобби — это футбол. В футбол парень начал играть еще в Гвинее и продолжил свое увлечение в Мариуполе. Сейчас он играет в команде "Левый берег" на позиции центрального полузащитника.

Мохаммед Конди рассказал, что в воскресенье в 11:00 утра он с другими иностранными (8 человек) и местными парнями играл в футбол на поле около базы "Азова". Он рассказал, что уже был на этой спортивной площадке раньше, и все обходилось без конфликтов. Однако не в этот раз. После 1-1,5 часов с начала игры Мохаммед увидел, как из ворот военной базы вышли около 15 человек. Он сразу понял, что они агрессивно настроены. Мужчина увидел в руках приближающихся людей в военной форме предметы, похожие на полицейские дубинки (а в руках одного даже топор). Люди в военной форме подошли к тренеру и, указывая на темнокожих, сказали, чтобы те убирались.

"Потом они подошли к нам, стали кричать и обзываться", — рассказывает Мохаммед.

Иностранные студенты хотели забежать в раздевалку, но дверь оказалась закрытой. Мохаммед говорит, что нападавшие не успели никого ударить и стали бросать камни вслед. Темнокожие выбежали за пределы футбольного поля и разделились, но на этом преследование не закончилось. Мохаммед утверждает, что с территории базы выехал фургон, на котором преследователи двигались за ними. По словам гвинейца, он бежал вплоть до Утреннего рынка. По дороге он увидел патруль новой полиции и рассказал им о своей проблеме. Однако, по его словам, правоохранители никак не отреагировали на просьбу о помощи.

Моххамед говорит, что во время погони утратил связь с тремя друзьями. Он не знал, где они находятся, думал, что их догнали военные и боялся за их жизнь и здоровье.

Позже преследователи отстали от них. Собравшись впятером, иностранцы пошли в Левобережное отделение полиции. Изложив суть проблемы, иностранцы вновь не нашли понимания у правоохранителей.

"Я сказал: "Хочу писать заявление", но мне не дали ни ручки, ни бумажки и вообще не хотели, чтобы я его писал", – сказал Мохаммед.

Позже, когда выяснилось, что все трое остальных иностранцев целы и здоровы, полицейские и вовсе посоветовали всем расходиться по домам.

"В полицию я больше обращаться не буду. Бесполезно", — говорит гвинеец.

Мохаммед сказал, что ему, конечно, хотелось бы узнать, почему именно их хотели избить.

Также он сказал, что очень удивлен тому, что руководство "Азова" отрицает, что в конфликте участвовали их бойцы.

"Они вышли именно из ворот базы", — говорит он.

Мохаммед рассказывает, что у него в Мариуполе неоднократно случались конфликты в ночных клубах.

"Не знаю, "азовцы" или нет, но какие-то военные точно. Подходили и говорили мне: "Уходи отсюда", — говорит он.

(Моххамед отказался фотографироваться в целях безопасности).

Читайте также: Селфи с Бандерой. Роман Зозуля в Испании: патриот или нацист

Мужчина утверждает, что теперь не будет играть на поле около базы полка "Азов", но футбол не бросит. Также он рассказывает, что опасается, особенно ночью, ходить одному по улице.

"Смотрю теперь, чтобы сзади никто не подошел неожиданно…. Странно, могут тебя убить или покалечить, лежи потом в больнице, лечись за свои деньги", — рассказывает он.

Мохаммед также говорит, что даже после окончания учебы не планирует покидать Мариуполь.

"Посмотрим, как будет. Пока буду здесь профессию получать и даже, может, вернусь в ПГТУ", — говорит он.