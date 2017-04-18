Во Львове погиб иностранец, выбросившись с пятого этажа

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Иностранец разбился во Львове, выпав из окна пятого этажа арендованной им квартиры, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В Шевченковский отдел полиции 17 апреля в 17.10 поступило сообщение о том, что у многоквартирного дома на улице Петра Панча обнаружено тело мужчины. Как установили правоохранители, погибшим является 36-летний иностранец, который в прошлом году приехал во Львов по делам бизнеса. Смерть мужчины наступила в результате падения с пятого этажа, где находится квартира, которую он арендовал", — говорится в сообщении.

Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в Днепре иностранец умер посреди улицы.