наверх
18.04.201714:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове погиб иностранец, выбросившись с пятого этажа

    (обновлено: )9301
    По данным полиции, 36-летний иностранец в прошлом году приехал во Львове по делам бизнеса. По инциденту открыто уголовное производство. Подробности уточняются.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Иностранец разбился во Львове, выпав из окна пятого этажа арендованной им квартиры, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии. Видео
    Канал на Youtube RNZ Live News
    Массовое самоубийство дельфинов в Новой Зеландии

    "В Шевченковский отдел полиции 17 апреля в 17.10 поступило сообщение о том, что у многоквартирного дома на улице Петра Панча обнаружено тело мужчины. Как установили правоохранители, погибшим является 36-летний иностранец, который в прошлом году приехал во Львов по делам бизнеса. Смерть мужчины наступила в результате падения с пятого этажа, где находится квартира, которую он арендовал", — говорится в сообщении.

    Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство.

    Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

    Ранее сообщалось, что в Днепре иностранец умер посреди улицы.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Сальвадор Собрал
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Дональд Трамп
    Референдум в Турции: итоги