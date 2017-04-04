Иностранные военные советники посетили зону проведения АТО в Донбассе

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Иностранные советники стратегического уровня Джон Абизейд и Ник Паркер посетили район проведения антитеррористической операции в Донбассе для ознакомления с обстановкой и общения с военными, сообщил во вторник пресс-центр АТО.

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Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Иностранные советники стратегического уровня Джон Абизейд и Ник Паркер посетили район проведения антитеррористической операции. Главная цель визита — ознакомиться с обстановкой на месте и пообщаться с военнослужащими. В частности, с теми, которые проходили подготовку с участием американских инструкторов в одном из учебных центров Львовской области", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, советники получили представление, в какой помощи нуждается украинская армия. Речь идет как об оснащении, так и о подготовке с участием иностранных инструкторов.

В пресс-центре отметили, что советников интересовали вопросы оснащения украинских военных и логистического обеспечения подразделения. Отдельно они остановились на вопросе медицинской эвакуации.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.