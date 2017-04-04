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    Полторак рассказал канадским депутатам о ситуации в Донбассе

    (обновлено: )45
    В ходе переговоров Полторака с канадскими депутатами обсуждались вопросы безопасности ситуации на востоке Украины, состояние внедрения оборонной реформы
    Министр обороны Украины Степан Полторак с депутатами парламента Канады
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с депутатами парламента Канады ситуацию в Донбассе и состояние оборонной реформы, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

    "Четвертого апреля в Оттаве состоялась встреча министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака с депутатами парламента Канады. В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности ситуации на востоке Украины, состояние внедрения оборонной реформы", — говорится в сообщении.

    mil.gov.ua
    Министр обороны Украины Степан Полторак с депутатами парламента Канады

    По данным ведомства, участники встречи рассмотрели вопросы расширения географии проведения учений канадскими инструкторами на Украине и усиление подготовки в составе подразделений, а также создание диалога на уровне руководителей подразделений двух армий.

    "Мы рассчитываем, что и в дальнейшем Канада будет поддерживать нашу позицию на всех международных площадках, и готовы как можно быстрее приступить к реализации подписанной договоренности о сотрудничестве", — цитирует пресс-служба слова Полторака.

    Министры обороны Канады и Украины в понедельник подписали в Оттаве соглашение о сотрудничестве двух стран в области обороны. Оно определяет сотрудничество в таких областях, как оборонная политика, исследования, разработки и производство, военное образование.

    Ранее в ходе визита в Канаду Степан Полторак обвинил Россию в более чем 7 тысячах кибератак на Украину.

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