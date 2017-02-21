Полторак подписал приказ по военно-техническому сотрудничеству с НАТО

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ по вопросам совершенствования оборонного сотрудничества с НАТО, сообщила во вторник представитель оборонного ведомства Виктория Кушнир.

"Этот документ направлен на повышение эффективности сотрудничества в военно-технической отрасли в рамках достижения совместимости вооруженных сил Украины с НАТО… Приказом утверждаются основные направления оборонно-технического сотрудничества с НАТО", — сказала Кушнир на брифинге.

Она отметила, что этот приказ определяет круг должностных лиц и структурные подразделения, ответственные за координацию и проведение мероприятий по военно-техническому сотрудничеству. Кушнир добавила, что приказ направлен на реализацию комплексного пакета помощи альянса Украине для развития ее обороноспособности, а также выполнения "дорожной карты" Украина — НАТО.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины.