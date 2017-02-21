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    Полторак подписал приказ по военно-техническому сотрудничеству с НАТО

    (обновлено: )47
    Подписанный министром обороны документ направлен на повышение эффективности сотрудничества в военно-технической отрасли в рамках достижения совместимости вооруженных сил Украины с НАТО.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ по вопросам совершенствования оборонного сотрудничества с НАТО, сообщила во вторник представитель оборонного ведомства Виктория Кушнир.

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    "Этот документ направлен на повышение эффективности сотрудничества в военно-технической отрасли в рамках достижения совместимости вооруженных сил Украины с НАТО… Приказом утверждаются основные направления оборонно-технического сотрудничества с НАТО", — сказала Кушнир на брифинге.

    Она отметила, что этот приказ определяет круг должностных лиц и структурные подразделения, ответственные за координацию и проведение мероприятий по военно-техническому сотрудничеству. Кушнир добавила, что приказ направлен на реализацию комплексного пакета помощи альянса Украине для развития ее обороноспособности, а также выполнения "дорожной карты" Украина — НАТО.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об активизации дальнейшей работы в рамках трастовых фондов альянса в поддержку Украины.

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