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    Общество

    Около 37 тыс военных находятся в Донбассе - Полторак

    (обновлено: )24413
    Министр обороны проинформировал, что остальной личный состав находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах и в аудиториях, "где они изучают опыт, который получили, и делают выводы".
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На линии соприкосновения в Донбассе находятся 37 тысяч украинских военнослужащих, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

    "Он (министр обороны — Ред.) отметил, что на линии соприкосновения находятся и защищают Украину 37 тысяч военнослужащих вооруженных сил. Остальной личный состав находится на боевом дежурстве, в учебных центрах, на полигонах и в аудиториях, где они изучают опыт, который получили, и делают выводы", — информирует пресс-служба Минобороны в среду со ссылкой на министра.

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    Министр заявил, что военные смогут защитить Украину и выполнить все задачи, которые стоят перед ними.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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