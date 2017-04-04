Порошенко: перемирие в Донбассе не соблюдалось "ни одного дня"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленное с 1 апреля перемирие в Донбассе не соблюдалось "ни одного дня".

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

По словам Порошенко, во вторник начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак доложили ему, что режим тишины в Донбассе не соблюдался "ни одного дня".

"Первого — второго апреля мы видели определенное сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию, число обстрелов по отношению к 1 и 2 числу выросло в три раза, во время минометного обстрела погиб украинский военный", — сказал Порошенко на брифинге в Риге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он добавил, что Киев "очень ответственно относится к соблюдению" перемирия.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.