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    Порошенко: перемирие в Донбассе не соблюдалось "ни одного дня"

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    Донбасс: пасхальное перемирие (32)

    (обновлено: )12701
    Во вторник начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак доложили Петру Порошенко, что режим тишины в Донбассе не соблюдался "ни одного дня".
    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленное с 1 апреля перемирие в Донбассе не соблюдалось "ни одного дня".

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: перемирия в Донбассе не наблюдается

    По словам Порошенко, во вторник начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак доложили ему, что режим тишины в Донбассе не соблюдался "ни одного дня".

    "Первого — второго апреля мы видели определенное сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию, число обстрелов по отношению к 1 и 2 числу выросло в три раза, во время минометного обстрела погиб украинский военный", — сказал Порошенко на брифинге в Риге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Он добавил, что Киев "очень ответственно относится к соблюдению" перемирия.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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