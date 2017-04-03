Спецкор: перемирия в Донбассе не наблюдается

РИА Новости Украина — радисотанция "Голос Столицы"

Предпраздничное перемирие, объявленное 1 апреля в зоне АТО, все равно нарушается. 32 обстрела и один раненый военный, такие данные за минувшие сутки озвучили в пресс-центре штаба АТО.

Наиболее горячее направление – Мариупольское. В то же время, как утверждают в штабе АТО, украинские военные стараются по возможности придерживаться режима тишины.

Какая ситуация в зоне проведения АТО, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

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Предпраздничное перемирие на Донбассе ощущается?

— Да, безусловно, ощущается. Мы, в общем-то, ждали полного прекращения огня, не дождались его. Это действительно так. Но стрелять стали однозначно меньше. Это и официальная статистка констатирует, это говорят люди, которые непосредственно находятся вблизи линии разграничения. И действительно, если вот еще буквально в последние дни марта звучала тяжелая артиллерия, то сейчас, в общем-то, максимально то, о чем говорят люди, это минометные разрывы, но большей частью стрелковое оружие используется. Хотя, конечно же, спокойствие, на которое надеялись, и какое-то продвижение в сторону мира, оно не наступило. И люди надеются на то, что прекратят стрелять, но понимают, что это не первый раз уже такие договоренности достигались, и обычно они ничем не заканчивались.

А какие направления на данный момент самые неспокойные и самые спокойные?

— Здесь однозначно можно говорить, что Авдеевская промзона по-прежнему остается самой горячей точкой на линии разграничения. И южное направление, район Мариуполя. Там немножко более рассеянная территория, больше горячих мини-точек. Это и Саханка, это и Коминтерново, это и район Широкино, и чуть ниже — Безыменное. Там поля, и, в общем-то, возможности для работы этих разведывательно-диверсионных группы гораздо больше, и локационных обстрелов там также больше происходит. Две зоны, которые во всей зоне АТО можно выделить — это район Мариуполя и Авдеевская промзона.

А что касается гуманитарной ситуации в Авдеевке в частности?

— Авдеевка до сих пор остается без света уже пятые сутки. И все договоренности предварительные о том, что будут допущены ремонтники в зону повреждения, вчера они там были, правда, но дать свет не смогли. И Авдеевка без света, но, к счастью, с водой. И еще одним положительным фактором для жителей Авдеевки является то, что потеплело и в Донецкой зоне также. У нас сегодня будет в районе 15-16 градусов. Поэтому отопление не столь актуально становится. И есть надежда на то, что сегодня эти ремонтные работы будут продолжаться, и свет все-таки появится.

Другие направления, как там с гуманитарной ситуацией? Например, то же южное направление?

— Эти небольшие села все время находятся последние годы в кризисной ситуации. Но это сельские люди, они умудряются выживать за счет своих запасов, опять же, вода у них есть. Что касается возможности подвоза гуманитарной помощи, то она осуществляется, в первую очередь международными миссиями. Хотя мы говорили о том, что прекратил работу на неподконтрольных территориях фонд "Поможем". И действительно, люди в больших городах стали испытывать недостаток той гумпомощи, которую получали. И здесь следует отметить, что больше всего это сказалось на детских продуктовых пакетах, наборах, поскольку те дети, которые там появились за последние 2,5 года, они во многом выживали благодаря именно этой гумпомощи. Вот ее сейчас нет, и люди действительно жалуются и этот недостаток испытывают.

Что касается режима тишины, украинские военные придерживаются его?

— Есть информация со стороны так называемой ДНР, насколько ей можно доверять, не уверен, но судя по всему, я бы все-таки сказал, что придерживаются. Потому что вот у меня данных о повреждениях жилых каких-то массивов на неподконтрольной территории нет. Значит, можно делать вывод, что в ответ мы не стреляем.

Что касается представителей миссии ОБСЕ, можно ли их увидеть на линии разграничения?

— Да, они есть. Они есть и в той же Авдеевской промзоне. Ремонтные работы были согласованы благодаря присутствию именно представителей миссии ОБСЕ. Так называемое зеркальное патрулирование осуществлялось. Но они ведь работают по своей схеме, по своим стандартам. Как только начинают стрелять, они моментально покидают эту опасную зону. То есть по сути своей они только фиксируют обстрелы и фиксируют повреждения после обстрелов. То есть их присутствие и логика этого присутствия есть, но вот в итоге они мало что решают.

Как жители оккупированных территорий относятся к информации о режиме прекращения огня?

— Надеются. Надеются на то, что все-таки, действительно, и праздники проведут в тишине, и в то, что этот мирный переговорный процесс каким-то образом сдвинется с мертвой точки. Вера эта есть. Хотя, опять же, повторюсь, не первый раз подобные договоренности достигались, и ни к чему они, к сожалению, не привели. И люди это тоже понимают.

Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

Доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире "ГС" не исключил, что пока будет происходить блокада неподконтрольных территорий на Востоке, МВФ не выделит очередной транш Украине.