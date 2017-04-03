Военные заявили о "позитивной тенденции" к перемирию в Донбассе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Силовики сообщили, что в течение минувших суток имеется "хрупкая, но позитивная" тенденция к прекращению огня на востоке Украины после наступления очередного перемирия. Об этом заявил официальный представитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и Министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Относительно минувших суток, то имеем очень хрупкую, но позитивную тенденцию. То есть, учитывая, что с 1 апреля начал действовать режим тишины, то 1 апреля имеем 37 обстрелов наших позиций, 2 апреля уже 32", — заявил Чепурный в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

По его словам, 2 апреля ополченцы значительно меньше применяли тяжелое вооружение, гранатометы и пулеметы. "Поэтому нам хотелось бы надеяться, что, возможно, понемногу, огонь будет утихать", — сказал Чепурный.

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При этом он добавил, что если серьезные обстрелы возобновятся, силовикам придется открывать огонь в ответ, чего они пока не делают, соблюдая перемирие. По его словам, с ночи воскресенья ополченцы вновь обстреливали позиции военных, "горячее" всего было на мариупольском направлении. "Пока что, за исключением минометов в 120 миллиметров, другое оружие, из которого стрелял противник по нашим позициям, можно считать скорее провокационными обстрелами", — заявил Чепурный.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.