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    Общество

    ДНР и ЛНР готовы к прекращению огня с полуночи 1 апреля

    (обновлено: )14510
    В ЛДНР сообщили, что готовы выполнять решение Контактной группы, которая на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к прекращению огня в Донбассе с полуночи 1 апреля, надеются на выполнение договоренностей силовиками, заявил журналистам в четверг замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минск: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе – к Пасхе

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

    "Мы готовы выполнять те обязательства, которые берем на себя, и стараемся полностью их соблюдать", — сказал Басурин, отвечая на вопрос, готова ли ДНР выполнять договоренности о соблюдении режима прекращения огня.

    Он добавил, что надеется на выполнение договоренностей и со стороны Киева. "Украина неоднократно заявляла, что готова выполнять минские договоренности, прекращение огня. Просто каждый день мы обращаемся к СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), чтобы они (силовики — Ред.) прекратили обстрелы жилых кварталов республики. Ну, посмотрим. Первое апреля уже близко, будем ли мы улыбаться или плакать", — сказал Басурин.

    Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко также заявил, что милиция готова с 1 апреля обеспечить режим прекращения огня в Донбассе.

    "Народная милиция, как и ранее, готова обеспечить режим тишины, как мы это подтверждали и ранее", — заявил Марочко.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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