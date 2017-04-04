Около 11 тыс жилых домов повреждены за годы обстрелов в Донбассе - Жебривский

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. С начала событий в зоне АТО из-за обстрелов на подконтрольной Киеву территории Донецкой области 10 682 жилых дома получили повреждения разной степени, написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Почти за три года войны только на территории Донецкой области, которую контролирует украинская власть, разной степени повреждения от российских обстрелов получили 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 садов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн. Я уже не говорю об объектах инфраструктуры и масштабах разрушений по линии разграничения и на временно оккупированной территории Донецкой области", – отметил он.

Жебривский сообщил, что провел встречу с директором Руководящей группы экспертов по внедрению программы преобразований в Украине (STAIT) Ингрид Макдональд, представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Он отметил, что восстановление частных домов является одним из приоритетов сотрудничества с ними на 2017 год.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.