Донбасс переживает новый неработающий режим тишины

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют о срыве украинской стороной соглашений о прекращении огня в Донбассе. По словам главы ДНР Александра Захарченко украинские силовики не соблюдают договоренности трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня с полуночи 1 апреля. Кроме того в ДНР опасаются, что вооруженные силы Украины могут начать обстрелы региона в пасхальные праздники. Так, в результате последних обстрелов на юге Донбасса в Новоазовском районе погиб один мирный житель, есть раненые. Кроме того в ряде населенных пунктов ДНР в очередной раз зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, а также коммуникаций.

"Все праздники в республике всегда проходили с угрозой, что украинская сторона может начать обстрелы. Праздник Пасхи, возможно, не станет исключением. На сегодняшний день, несмотря на договоренности о перемирии, обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются. Как стреляли, так и стреляют. Есть и раненые и убитые", – в ходе общения с представителями СМИ отметил Захарченко.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко также констатировал, что режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля представителями незаконных вооруженных формирований не соблюдался ни одного дня. По словам лидера украинского государства, боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ практически по всей линии фронта, а украинские военные вынуждены открывать огонь в ответ.

"Сегодня мне доложили начальник Генерального штаба и министр обороны, что, к сожалению, ни одного дня, когда бы этот режим соблюдался российской стороной, не было. 1 и 2 апреля мы видели определенное сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию, количество обстрелов по отношению к 1 и 2 апреля выросло в три раза", – сказал Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом во вторник в Риге.

Тем временем жители прифронтовых районов Донбасса также сообщают об участившихся перестрелках за последние несколько суток. По сообщениям местного населения залпов и разрывов артиллерийских орудий с 1 апреля стало несколько меньше, но полной тишины, как и ожидалось, не случилось, при этом за последние сутки стрелять снова стали чаще.

"Первые два дня было практически тихо, почти не стреляли. Сейчас, наверное, опять начинают накалять обстановку. Прошлой ночью периодически слышали залпы или падения неподалеку, сегодня еще больше стреляли. Ждем вечера и ночи, думаю, будет еще громче. Мы в эти перемирия давно не верим, чушь все это. День, два молчат, и давай заново бить. Так и живем, а что делать. Третий год в таких условиях", – говорит жительница Ясиноватой Кристина.

"Тише, конечно, стало, но сказать, что на Петровке (прифронтовой Петровский район Донецка — Ред.) перемирие я не могу. Ночью лежишь и слышно где-то взрыв, где-то стрельба. Вроде о тишине опять договорились, а все равно неспокойно – в стороне Марьинки воюют. В напряжении мы постоянно, потому-что прилеты по жилым домам часто на районе бывают, а в последнее время и жертв среди мирных больше стало", – рассказывает местный житель Алексей.

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Напомним, что 29 марта участники переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске договорились о перемирии, начиная с полуночи 1 апреля. При этом по сообщениям силовых структур самопровозглашенной ДНР в первую же ночь с наступлением режима тишины в Донбассе украинские военнослужащие допустили порядка десяти нарушений. За прошедшие сутки власти региона зафиксировали уже более 50 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ с использованием запрещенных минскими договоренностями тяжелой артиллерии. По данным местных властей, в ночь с понедельника на вторник под огнем тяжелых орудий оказались порядка двадцати населенных пунктов ДНР, по которым применялись минометы, вооружения БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Отмечается, что из-за обстрелов в республике повреждено как минимум шесть жилых домов.