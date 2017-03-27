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    В Киеве задержаны трое грабителей-иностранцев

    (обновлено: )127
    В автомобиле злоумышленников полицейские изъяли вещи, похищенные не только в ограбленной квартире, но и в других местах, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
    В Киеве полиция задержала троицу домушников-иностранцев
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева правоохранители задержали троих иностранцев сразу после того, как они обокрали одну из квартир в жилом доме на ул. Энтузиастов. В автомобиле злоумышленников полицейские изъяли вещи, похищенные не только в ограбленной квартире, но и в других местах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

    Работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска заметили подозрительную троицу. Мужчины приехали во двор дома на автомобиле Mercedes и некоторое время наблюдали. Потом двое зашли в подъезд, а водитель остался в машине, не выключая двигатель. Через десять минут двое вернулись с вещами в руках, сели в машину, и она быстро двинулась с места.

    kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве полиция задержала троицу домушников-иностранцев
    kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве полиция задержала троицу домушников-иностранцев

    Правоохранители зашли в дом и убедились, что их подозрения обоснованы: входные замки дверей одной из квартир сломаны. Оперативники срочно остановили Mercedes и проверили подозрительных лиц. У них изъяли два ноутбука, фотоаппарат и другие вещественные доказательства.

    33-летний владелец квартиры документально подтвердил полиции, что гаджеты и другие личные предметы, изъятые у задержанных, похищенные в его доме. Общая сумма ущерба составляет около 40 тыс. гривен. Кроме того, в автомобиле мужчин изъяли вещественные доказательства по квартирной краже, совершенной накануне на ул. Пражской.

    Предварительно установлено, что мужчины — граждане другого государства. В Киеве они проживали в хостеле, а также использовали автомобиль с неукраинскими номерами.

    В марте киевские правоохранители задержали иностранца, ограбившего пенсионерку.

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