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    В Киеве иностранец пытался ограбить пенсионерку

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    По информации полиции, днем в Киеве злоумышленник вырвал из рук старушки женскую сумку, в которой находились пенсионные деньги, банковские карточки и документы.
    В Киеве иностранец пытался ограбить пенсионерку
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали иностранца, ограбившего пенсионерку, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Появилось видео вооруженного ограбления магазина в центре Киева
    Kyiv Operativ/youtube
    Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

    "Злоумышленник вырвал из рук старушки женскую сумку, в которой находились пенсионные деньги, банковские карточки и документы (около 14:30 82-летняя женщина получила пенсию и направлялась домой). На ул. Энтузиастов к ней подбежал мужчина, вырвал из рук сумку и бросился наутек", — говорится в сообщении. 

    Позднее грабитель был задержан на пр. Воссоединения. Им оказался 33-летний гражданин другого государства.

    По информации полиции, после проведения первоочередных следственных действий изъятые 2800 грн, банковские карточки и документы будут возвращены владелице.

    Нацполиция Киева
    В Киеве иностранец пытался ограбить пенсионерку

    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка. Инцидент произошел на ул. Васильковской. Мужчина, угрожая оружием, забрал из кассы деньги, при этом никто из клиентов и персонала банка не пострадал.

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