КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали иностранца, ограбившего пенсионерку, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Злоумышленник вырвал из рук старушки женскую сумку, в которой находились пенсионные деньги, банковские карточки и документы (около 14:30 82-летняя женщина получила пенсию и направлялась домой). На ул. Энтузиастов к ней подбежал мужчина, вырвал из рук сумку и бросился наутек", — говорится в сообщении.

Позднее грабитель был задержан на пр. Воссоединения. Им оказался 33-летний гражданин другого государства.

По информации полиции, после проведения первоочередных следственных действий изъятые 2800 грн, банковские карточки и документы будут возвращены владелице.

Нацполиция Киева В Киеве иностранец пытался ограбить пенсионерку

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