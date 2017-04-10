В Днепре иностранец умер посреди улицы

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Гражданин Камеруна 1991 года рождения умер на улице в Днепре в районе торгового развлекательного центра "Мост-сити", сообщают местные СМИ.

"По словам очевидцев, молодой человек шел по улице Харьковской с друзьями, но вдруг потерял сознание и упал на тротуар. Реанимационные мероприятия, которые провела бригада "скорой помощи", к сожалению не дали положительного результата. По словам сотрудников полиции, причина смерти пока не установлена", — пишет dnepr24.com.ua.

По данным СМИ, молодой человек приехал в Днепр для поступления в вуз. После проведения судебно-медицинской экспертизы тело будет отправлено в Камерун.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках Евровидения-2017 в Киев приедут около 20 тысяч иностранных гостей.