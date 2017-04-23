Два российских дайвера утонули во Французской Полинезии - СМИ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В субботу в районе острова Ахе во Французской Полинезии утонули сразу три дайвера, среди них два гражданина РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии.

Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.

По данным агентства, погибшие граждане РФ — профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова, им обоим около 30 лет. Имя третьего дайвера — инструктор Жиль Дэме (Gilles Demée).

"Один из дайверов мог начать паниковать, а другие захотели ему помочь, в этом случае очень быстро теряется воздух", — пояснил агентству инструктор по дайвингу, знавший погибших. Инструктор пожелал остаться неназванным.

Начато расследование причин инцидента.

Напомним, в январе в селе Мартыновка Волынской области в водоеме утонули двое детей из одной семьи.