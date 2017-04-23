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    Два российских дайвера утонули во Французской Полинезии - СМИ

    (обновлено: )1001
    Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.
    Подводный мир. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В субботу в районе острова Ахе во Французской Полинезии утонули сразу три дайвера, среди них два гражданина РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии.

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    Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.

    По данным агентства, погибшие граждане РФ — профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова, им обоим около 30 лет. Имя третьего дайвера — инструктор Жиль Дэме (Gilles Demée).

    "Один из дайверов мог начать паниковать, а другие захотели ему помочь, в этом случае очень быстро теряется воздух", — пояснил агентству инструктор по дайвингу, знавший погибших. Инструктор пожелал остаться неназванным.

    Начато расследование причин инцидента.

    Напомним, в январе в селе Мартыновка Волынской области в водоеме утонули двое детей из одной семьи. 

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