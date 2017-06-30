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    Происшествия

    В пруду Харькова утонул ребенок

    (обновлено: )43
    Сообщается, что мальчик отдыхал на пляже пруда со взрослыми. Когда те кинулись искать выпавшего из поля зрения ребенка, оказалось, что он уже утонул.
    На месте трагедии
    vk.com/h_kharkov

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В пруду Чугуевского района Харькова утонул восьмилетний мальчик.

    "34-летняя женщина рассказала правоохранителям, что она не может отыскать соседского мальчика, который отдыхал вместе с ее семьей на пляже. Через некоторое время ребенка нашли на берегу пруда без признаков жизни. По словам очевидцев, 8-летний мальчик зашел в воду и внезапно исчез", — сообщает подробности трагедии местное издание newsroom.kh.ua.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины, проверка всех обстоятельств продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Харькове двухлетний ребенок выпал из окна девятиэтажного дома и погиб.

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