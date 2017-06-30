В пруду Харькова утонул ребенок

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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В пруду Чугуевского района Харькова утонул восьмилетний мальчик.

"34-летняя женщина рассказала правоохранителям, что она не может отыскать соседского мальчика, который отдыхал вместе с ее семьей на пляже. Через некоторое время ребенка нашли на берегу пруда без признаков жизни. По словам очевидцев, 8-летний мальчик зашел в воду и внезапно исчез", — сообщает подробности трагедии местное издание newsroom.kh.ua.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины, проверка всех обстоятельств продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харькове двухлетний ребенок выпал из окна девятиэтажного дома и погиб.