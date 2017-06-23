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    В Николаевской области мужчина утонул в канализации, спасая дочь

    (обновлено: )252
    По данным СМИ, пятилетняя девочка провалилась в канализационный колодец во дворе дома, молодому отцу удалось спасти ребенка, однако сам он утонул. Тело погибшего извлекли спасатели.
    Канализационный люк. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Мужчина утонул в канализационном колодце, спасая упавшую туда дочь, в с. Ивановка Николаевской области, сообщают местные СМИ.

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    "Местный житель Д. пришел к своей бывшей жене, чтобы навестить дочь. Пока бывший муж общался с женой, девочка вышла во двор, наступила на неплотно прикрытую крышку люка и провалилась в канализационный колодец", — пишут "Новости-N".

    Сообщается, что на крик девочки из дома выбежал 25-летний отец, после чего залез в колодец и вытолкнул дочь, однако сам выбраться не смог.

    Спасатели извлекли из канализационного колодца тело утонувшего молодого человека. По данным СМИ, у молодого мужчины в этот день был день рождения.

    Ранее сообщалось, что двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области.

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