В Николаевской области мужчина утонул в канализации, спасая дочь

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Мужчина утонул в канализационном колодце, спасая упавшую туда дочь, в с. Ивановка Николаевской области, сообщают местные СМИ.

"Местный житель Д. пришел к своей бывшей жене, чтобы навестить дочь. Пока бывший муж общался с женой, девочка вышла во двор, наступила на неплотно прикрытую крышку люка и провалилась в канализационный колодец", — пишут "Новости-N".

Сообщается, что на крик девочки из дома выбежал 25-летний отец, после чего залез в колодец и вытолкнул дочь, однако сам выбраться не смог.

Спасатели извлекли из канализационного колодца тело утонувшего молодого человека. По данным СМИ, у молодого мужчины в этот день был день рождения.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области.