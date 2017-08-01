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    Происшествия

    В Украине за неделю утонули 53 человека

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    Как сообщается, в период с 24 по 30 июля зафиксировали 2 554 чрезвычайные события, во время которых ГСЧС удалось спасти 54 человека. Кроме того, спасатели ликвидировали более 2 тысяч пожаров.
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    В ведомстве рассказали, что в период с 24 по 30 июля зафиксировали 2 554 чрезвычайные события, во время которых ГСЧС удалось спасти 54 человека.

    В частности, спасатели ликвидировали более 2 тысяч пожаров, во время чего спасли 18 человек и не допустили уничтожения огнем 372 зданий и 31 ед. техники. Несмотря на это, в результате пожаров на этой неделе погибли 8 человек.

    "В течение недели на водных объектах погибло 53 человека", — подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка.

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