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    В Одесской области на пляже утонул мальчик

    (обновлено: )125
    Как сообщается, мальчик утонул на пляже села Приморское Килийского района. По предварительным данным, ребенок отдыхал с родителями за пределами официального пляжа.
    Спасательная операция. Архивное фото
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Одесской области в море утонул ребенок. Мальчик отдыхал с родителями на пляже, но спасти его не удалось. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

    По словам чиновника, мальчик утонул на пляже села Приморское Килийского района.

    "По предварительным данным, ребенок отдыхал с родителями за пределами официального пляжа", – написал в соцсети Бойченко.

    Ребенок был жителем Татарбунарского района, в местном отделении ГСЧС рассказали, что мальчик родился в 2010 году.

    "По словам родителей, он пошел купаться и утонул. Его тело обнаружили в ста метрах от берега, в месте, где запрещено купание", – рассказали диспетчеры ГСЧС в Татарбунарском районе. По их словам, тело мальчика отправят на судмедэкспертизу в город Вилково.

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    Напомним, в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка.

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