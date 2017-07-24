В Украине на выходных утонули 25 человек

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. За прошедшие выходные в водоемах страны утонули 25 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 526 человек, из которых 56 детей. При этом спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка", — говорится в сообщении.

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Напомним, в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка.