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    В Украине на выходных утонули 25 человек

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    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в водоемах Украины с начала года уже погибли 526 человек, из которых 56 детей.
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    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. За прошедшие выходные в водоемах страны утонули 25 человек.

    Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

    "Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 526 человек, из которых 56 детей. При этом спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка", — говорится в сообщении.

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    Напомним, в реке Южный Буг возле Николаева утонули 6-летний мальчик и его 59-летний дедушка.

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