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    В Украине на водоемах утонули уже 467 человек

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    Думская.net

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. С начала года на водоемах страны погибло 467 граждан. Такие данные приводит 17 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

    Спасатели отмечают, что случаи чрезвычайных происшествий на водоемах фиксируются в Украине ежедневно.

    "Только на прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибло 32 человека! И даже несмотря на такую ​​жуткую статистику, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей отправляясь к озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания", – говорится в сообщении.
    Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 467 человек, из которых 50 детей. При этом были спасены 355 человек, в том числе 81 ребенок.

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