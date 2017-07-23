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    Фотоленты

    Четвероногие разведчики: собаки Нацгвардии показали мастерство

    (обновлено: )10
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    Соревнования кинологов Нацгвардии
    ngu.gov.ua

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    Соревнования кинологов Нацгвардии

    На базе Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Ровенской области были проведены соревнования по многоборью кинологов на первенство Западного территориального управления Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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    "В течение трех дней служебные собаки и их инструкторы-кинологи соревновались в преодолении полосы препятствий, выполнении комплекса упражнений общей и специальной подготовки розыскных собак и в задержании условного правонарушителя. При проведении соревнований обращалось внимание на навыки и дисциплины, которые наиболее важны в повседневной служебной деятельности. К ним относятся: общий курс дрессировки, комплекс упражнений специальной подготовки розыскных собак, поиск человека по следу и навыки по преодолению полосы препятствий", — сообщает Нацгвардия.

    Призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.

    Ранее сообщалось, что полицейские-кинологи обеспечивали безопасность участников и гостей международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

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