В Киеве утонул подросток при попытке переплыть реку

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Смертельное ЧП произошло в Киеве на Троещине. В районе второй лодочной станции подростки решили переплыть Десенку.

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Один вернулся, поскольку понял, что не осилит. Другого мальчика долго не было и родители заволновались, вызвали полицию.

В итоге, водолазы выловили тело мальчика. Скорой помощи не осталось ничего, кроме как констатировать смерть.

Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.