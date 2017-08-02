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    Киев

    В Киеве утонул подросток при попытке переплыть реку

    (обновлено: )25501
    Как отмечается, водолазы выловили тело мальчика. Скорой помощи не осталось ничего, кроме как констатировать смерть.Инцидент произошел во время попытки переплыть Десенку.
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Смертельное ЧП произошло в Киеве на Троещине. В районе второй лодочной станции подростки решили переплыть Десенку.

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    Один вернулся, поскольку понял, что не осилит. Другого мальчика долго не было и родители заволновались, вызвали полицию.

    В итоге, водолазы выловили тело мальчика. Скорой помощи не осталось ничего, кроме как констатировать смерть.

    Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.

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