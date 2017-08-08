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    В Кировоградской области утонули четыре человека, среди них двое детей

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    Согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в местном пруду в одном из населенных пунктов Кировоградской области обнаружили тела четырех человек.
    Спасатели. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Тела четырех человек обнаружены во вторник в ставке в пгт Добровеличковка Кировоградской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "В пгт Добровеличковка 8 августа в местном пруду были обнаружены и изъяты тела 4 человек, из них двое детей (2010 и 2008 г.р.)", — говорится в сообщении.

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    По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

    Ранее сообщалось, что в период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан.

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