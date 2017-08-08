В Кировоградской области утонули четыре человека, среди них двое детей

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Тела четырех человек обнаружены во вторник в ставке в пгт Добровеличковка Кировоградской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Добровеличковка 8 августа в местном пруду были обнаружены и изъяты тела 4 человек, из них двое детей (2010 и 2008 г.р.)", — говорится в сообщении.

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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в период с 31 июля по 6 августа на водных объектах погибли 99 граждан.