Коррупция процветает в Украине, а коррупционеры давят борцов с коррупцией

Владимир Матвеев, обозреватель

Обыски, порочащие достоинство кампании и преследования так и сыплются на головы активистов борьбы с коррупцией в Украине, пишет датская Berlingske. Критики говорят, что "президент страны повернул реформы вспять".

Издание приводит пример, как анонимный заказчик просто нанял не телеведущего, а американского актера по имени Майкл-Джон Вoльф, чтобы тот прочитал новость-фальшивку на фиктивном телеканале о том, что, якобы украинские борцы с коррупцией на самом деле сами коррумпированы, пишет Симон Крусе в Berlingske.

Тем не менее, этот видеоклип канала 24h News Channel с быстротой молнии распространился из YouTube по украинским социальным сетям.

"Я исходил из того, что видео было сделано одним из его друзей", — объяснил актер украинской англоязычной газете Kyiv Post. Как отмечает издание, актер ошибался, поскольку видео стало последним в серии нападок, издевательств и порочащих достоинство акций, "направленных на критиков цветущей в стране буйным цветом коррупции", подчеркивает Крусе.

Удар также был нанесен в начале августа, когда стало известно, что украинское Бюро по расследованию финансовых преступлений сейчас начало расследование деятельности антикоррупционного центра.

"Мы стали проблемой для политиков и очень значительных людей, которых теперь самих расследуют на предмет коррупции", — заявила Дарья Каленюк, директор Центра противодействия коррупции.

Эта организация играет важную роль в дебатах о злоупотреблении властью в Украине, отмечает автор.

Петр Порошенко был избран президентом в мае 2014 года после присоединения Крыма к России. С того времени продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины — между правительственными войсками и ополченцами — унес более 10.000 человеческих жизней.

Порошенко пришел к власти на волне обещаний победить коррупцию в стране, но, как отмечает издание, "результаты получились смешанные". Среди успехов называется новая прокуратура по антикоррупционным делам и требование о том, чтобы чиновники декларировали принадлежащее им имущество. Однако, подчеркивается, что ни одно из получивших большую общественную огласку дел о коррупции, не было доведено до суда.

"Украинский олигарх-президент Петр Порошенко никогда еще не был столь непопулярен", — пишет Steigan blogger. Опрос общественного мнения, проведенный в апреле 2017 года, показывает, что ему полностью доверяет 1% граждан страны, в то время как 16% доверяют ему частично. 76% украинцев заявляют, что настроены отрицательно по отношению к нему.

По словам Каленюк, в последнее время реформы вообще "повернулись вспять". Часть сотрудников службы безопасности страны и ближайшего окружения Порошенко сейчас целенаправленно противодействуют реформам, считает она.

Напомним, по мнению экспертов, украинское правительство до сих пор не сформулировало четко приоритетные задачи борьбы с коррупцией, не создало институциональную систему противодействия ей и эффективную систему внедрения антикоррупционного законодательства.

Общественные организации Центр политико-правовых реформ, Transparency International Украина и Реанимационный пакет реформ считают, что "в стране не создана институциональная система противодействия коррупции"

Правительство Владимира Гройсмана, как утверждают эксперты, до сих пор не сформулировало приоритетные задачи борьбы с коррупцией. По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Елены Сороки, в 2016 году не наблюдалось полноценной работы НАПК, а общественность, как сообщает DW, стала "свидетелем борьбы близких к власти лиц за право поставить его от себя в зависимость".

Эксперты полагают, что в Украине вместо борьбы с коррупцией происходит ее имитация, что также затрудняет приход иностранных инвесторов.

Представитель Transparency International Украина Александр Калитенко сказал, что лишь к Украине ЕС применил семилетний режим эксклюзивного мониторинга выполнения своих обязательств, прежде всего — обязательств в противодействии коррупции.

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В Приложении ко второму отчету о соблюдении законодательства в Украине антикоррупционного органа Совета Европы GRECO (Группа государств против коррупции) Третьего раунда оценки, опубликованном 25 июля говорится, что ключевая задача украинских властей – эффективная имплементация законодательства в сфере противодействия коррупции c учетом рекомендаций этой организации.

Напомним, согласно данным "Барометра мировой коррупции" Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы. Согласно проведенному опросу, 72% украинцев считают, что за последние четыре года уровень коррупции не снизился в Украине.